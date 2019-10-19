Бетербиев нокаутировал Гвоздика и объединил два титула чемпиона мира
Поединок между спортсменами из России и Украины прошел в США и завершился в десятом раунде.
© Фото: a.beterbiev, Вконтакте
Российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика. Это позволило спортсмену объединить два чемпионских титула - Международной боксерской федерации IBF и Всемирного боксерского совета WBC в полутяжелом весе.
В поединке, состоявшемся в Филадельфии, Бетербиев нокаутировал Гвоздика. Бой закончился на десятом раунде.
Эта победа стала 15-й в копилке россиянина. При этом он не проиграл ни в одном из боев.