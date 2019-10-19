Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»

Матч 13-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Ростовом» закончился крупной победой санкт-петербургского клуба. Встреча прошла на стадионе на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 6:1.

Героем матча стал Артем Дзюба, оформивший хет-трик и поделившийся двумя голевыми передачами. Первый гол он забил с одиннадцатиметрового на 14-й минуте, и повторил свой успех на 20-й минуте. Еще один успешный пенальти в его исполнении зрители увидели на 80-й минуте встрече.

«Я счастлив забивать, но и голевые передачи отдаю с удовольствием», - поделился после игры Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Также голы на свой счет в составе «Зенита» записали Седар Азмун (44-я минуте), Вячеслав Караваев (61-я минута) и Вильмар Барриос (90+2).

Гол престижа забил полузащитник «Ростова» Роман Еременко с пенальти. «Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает «Локомотиву» по дополнительным показателям. «Ростов» с 26 очками - на четвертой строчке.