«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче под руководством Тедеско

Московский «Спартак» дома сыграл вничью с казанским «Рубином». Это был первый матч для нового главного тренера красно-белых Доминико Тедеско.

Встреча состоялась 19 октября на стадионе «Открытие-Арена». На матче присутствовало 26844 зрителей.

В начале игры Тедеско аплодировал в ответ на все действия своих игроков, таким образом, стараясь поддержать команду. Хотя «Спартак» мог пропустить уже на четвертой минуте, когда мяч после рикошета от головы Жиго угодил в штангу.

Не принесло «Спартаку» результата и решение Тедеско вывести нападающего Эсекьеля Понсе вместо Тила.

В конце матча у красно-белых были все шансы, но Дюпин не позволил «Спартаку» открыть счет.

«У нас было пять игроков атакующего плана. Мы пробовали все, чтобы забить во втором тайме. К сожалению, этого не получилось», - сказал глава тренерского штаба «Sportbox».

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «дебютным» для бывшего главного тренера немецкой команды «Шальке-04». Тедеско сменил главного тренера «Спартака» Олега Кононова.