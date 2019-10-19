Спасение века: гонщик вылетел из седла и вернулся на мотоцикл

Испанский гонщик класса Moto2 Алекс Маркес на одном из заездов перед Гран-при Японии на трассе слетел с мотоцикла, но прямо на ходу смог вернуться обратно. Видео опубликовано на официальной странице MotoGP в Instagram.

На выходе из поворота мотоцикл гонщика подбросило. Маркес едва не совершил кульбит, но смог удержать свой мотоцикл. Несколько десятков метров гонщик преодолел, держась за руль. Его ноги в это время скользили по земле.

В социальных сетях этот случай назвали «спасением века».