Игрок «Рубина» потерял два литра крови и попал в реанимацию

Во время матча молодежного первенства 17-летний защитник «Рубина» Вячеслав Фомин неудачно упал на колено игрока «Спартака». Из-за внутреннего кровотечения он потерял два литра крови.

Инцидент произошел на 69-й минуте игры, которая проходила в Москве. После получения травмы Фомин сначала долго лежал на газоне, а затем покинул поле. Но плохо ему стало по дороге в аэропорт Домодедово.

«Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция - ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу», - рассказал изданию «Бизнес Online» врач молодежной команды «Рубин» Ильшат Хабиров.

По его словам, 17-летний игрок потерял два литра крови. Его состояние стабильно тяжелое. После операции Фомин приходил в сознание, но сейчас он находится под аппаратом ИВЛ.