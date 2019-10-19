«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера

Пресс-служба ФК «Тамбов» официально подтвердила отставку Александра Григоряна с поста главного тренера клуба. Как сообщается на сайте команды, решение было принято по обоюдному согласию сторон.

«Контракт со специалистом будет разорван», - уточнили в клубе.

В «Тамбове» добавили, что имя нового тренера команды будет названо в ближайшее время.

Сегодня «Тамбов» на своем поле проиграл «Уралу» со счетом 1:2 и остался на последней строчке в турнирной таблице РПЛ. У команды всего две победы в 13 турах при двух ничьих, девяти поражениях и 8 очках в «копилке».

Григорян после матча сказал, что клуб пора возглавить «более удачливому» наставнику.