Тренеры и судья устроили драку на кубке Узбекистана по каратэ

Министерство спорта и физической культуры Узбекистана уволило трех тренеров и судью, которые подрались на Кубке страны по каратэ.

Как сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на пресс-службу ведомства, в ташкентском дворце спорта «Универсал» во время соревнований по каратэ на Кубок Узбекистана среди юношей, юниоров и взрослых разгорелся конфликт из-за разногласий об итогах турнира между судьей, тренером одного из спортивных клубов Ташкентской области Юсуповым и тренером федерации каратэ Сурхандарьинской области. В результате происшествия никто не пострадал.

По результатам служебного расследования судью федерации каратэ отстранили от работы на два года, тренера федерации каратэ Сурхандарьинской области - на три, а тренера спортивного клуба Ташкентской области - на два года. Главному судье соревнований был объявлен выговор, сообщили в министерстве.

По информации ведомства, от занимаемой должности также отстранен старший тренер сборной страны по каратэ среди юношей, который тоже участвовал в инциденте.