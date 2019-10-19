Александр Григорян решил подать в отставку с поста тренера «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян заявил, что для него настало время покинуть пост, а команду стоит возглавить «более удачливому» наставнику. Об этом он сказал в эфире канала «Матч Премьер».

«За мое пребывание в "Тамбове" накопилось несколько матчей, где не повезло. Я умею различать, что такое везение и невезение. Если тренер чувствует, что есть такой момент, он должен уйти в отставку. Это для меня совершенно очевидно», - отметил Григорян. «Я не хочу гадать, что к чему. Я думаю, что наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым "сегодня", а не "вчера". Удача - это тоже часть мастерства тренера. Возможно, приходящая и уходящая», - добавил он.

Сегодня «Тамбов» в матче 13-го тура РПЛ уступил дома «Уралу» со счетом 1:2. Тамбовская команда занимает сейчас последнее место в таблице, набрав 8 очков и одержав только две победы в чемпионате, еще дважды сыграв вничью и потерпев 9 поражений.