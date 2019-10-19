Скончался двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков
Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
© Фото: Владимир Родионов, РИА Новости
Двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Александр Волков скоропостижно скончался в возрасте 52 лет. О смерти прославленного теннисиста, полуфиналиста US Open сообщил вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг», - написал Кафельников на своей странице в Twitter.
Причины смерти теннисиста не сообщаются.