Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Эксперты назвали лучший способ борьбы с диабетом

Василиса Морозова
01:29 19.10.2019
Тренировки перед завтраком позволят мужчинам сжечь в два раза больше жира, чем до него, уверены в Британии.
Эксперты назвали лучший способ борьбы с диабетом
© Фото: Elena Sikorskaya, Russian Look, Globallookpress

Британские ученые выяснили, что люди, которые занимаются физическими упражнениями до завтрака, сжигают вдвое больше жира, чем те, кто предпочитает тренироваться после первого приема пищи. Об этом говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

По мнению экспертов из университетов Бата и Бирмингема, польза от упражнений возрастает, если делать их до завтрака, это улучшает реакцию организма на инсулин, а также снижает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

В шестинедельном исследовании приняли участие 30 мужчин, которые страдают от ожирения и избыточного веса. Оказалось, что уровень сахара в крови можно контролировать изменением графика приема пищи и временем занятий спортом. Эксперты отметили, что организм использует больше запасов жиров, когда человек не ел всю ночь.

По мнению ученых, важно, что это значительно улучшило их общее состояние здоровья. При таком режиме организм лучше реагирует на инсулин, а также снижается риск развития диабета второго типа и сердечных болезней. Специалистам предстоит выяснить, насколько такой режим окажется эффективным для женщин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.10.2019, 23:18
Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
Дата18.10.2019, 18:14
Затаившаяся американская смерть: саперы из РФ едут «чистить» Лаос от бомб
Дата18.10.2019, 04:33
Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата18.10.2019, 14:07
Новые «Аллигаторы» для ВКС: кадры испытаний вертолетов Ка-52
Дата18.10.2019, 09:02
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:03 В стране и мире
МВД раскрыло детали дела о сбитом под Кировом мальчике
01:56 В стране и мире
Суд арестовал начальника угрозыска ОМВД «Дорогомилово»
01:32 В стране и мире
Видео
Грусть, тоска и русалка: на украшение школьной аллеи на Сахалине ушло полмиллиона рублей
01:05 ОПК
Видео
Эксперты Промсвязьбанка предложили варианты улучшения финансового состояния ОПК
00:53 В стране и мире
Видео
«Земля как искусство»: NASA опубликовало инфракрасные снимки планеты
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии: видео
Видео
На Аляске самолет с пассажирами повис над водой
«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару
Ожесточенная драка между слоном и крокодилом привела к смерти обоих
Видео
Восстановлению не подлежат: последствия мощного обстрела жилых домов под Донецком
После скандала с авто на Рижском вокзале Пугачеву завозят в отстойник
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.