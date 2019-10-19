Эксперты назвали лучший способ борьбы с диабетом

Британские ученые выяснили, что люди, которые занимаются физическими упражнениями до завтрака, сжигают вдвое больше жира, чем те, кто предпочитает тренироваться после первого приема пищи. Об этом говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

По мнению экспертов из университетов Бата и Бирмингема, польза от упражнений возрастает, если делать их до завтрака, это улучшает реакцию организма на инсулин, а также снижает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

В шестинедельном исследовании приняли участие 30 мужчин, которые страдают от ожирения и избыточного веса. Оказалось, что уровень сахара в крови можно контролировать изменением графика приема пищи и временем занятий спортом. Эксперты отметили, что организм использует больше запасов жиров, когда человек не ел всю ночь.

По мнению ученых, важно, что это значительно улучшило их общее состояние здоровья. При таком режиме организм лучше реагирует на инсулин, а также снижается риск развития диабета второго типа и сердечных болезней. Специалистам предстоит выяснить, насколько такой режим окажется эффективным для женщин.