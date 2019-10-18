Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр

На прошедших в столице Белоруссии Европейских играх Дина Аверина завоевала три золотые медали (в личном многоборье, упражнениях с обручем и лентой), а также серебряную (в упражнениях с булавами) и бронзовую (с мячом). Европейские игры проходили с 21 по 30 июня.

Россиянка завоевала золотые медали в личном многоборье, в упражнениях с обручем и лентой, а также выиграла серебро с булавами и бронзу с мячом.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.