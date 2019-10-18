Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр
Исполком Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) назвал российскую гимнастку Дину Аверину лучшей спортсменкой Европейских игр в Минске.
«Добавим еще одну награду к растущей коллекции Дины Авериной, лучшей спортсменки Европейских игр 2019 года!», - написано в Twitter АНОК.
Церемония вручения премий АНОК сильнейшим атлетам состоялась 17 октября 2019 года в Дохе. 21-летняя Дина получила приз из рук главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янеша Косьянчича. Звание лучшего спортсмена Европейских игр досталось итальянскому лучнику Мауро Несполи.
На прошедших в столице Белоруссии Европейских играх Дина Аверина завоевала три золотые медали (в личном многоборье, упражнениях с обручем и лентой), а также серебряную (в упражнениях с булавами) и бронзовую (с мячом). Европейские игры проходили с 21 по 30 июня.