UEFA будет разводить команды России и Косово во всех турнирах

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) будет разводить команды из России и Косово во всех турнирах на всех уровнях.

Причиной, по которой UEFA разведет команды в матчах под эгидой ассоциации, является безопасность на матчах.

«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что команды из этих двух стран будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнований UEFA до дальнейшего уведомления», - сообщает пресс-служба UEFA.

Команды России и Косово должны были встретиться в квалификационных матчах Евро-2021 среди женщин. Встречи будут организованы на нейтральном поле.

Также UEFA разводит команды из России и Украины.