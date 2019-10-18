UEFA будет разводить команды России и Косово во всех турнирах
Такое решение было принято из соображений безопасности на матчах.
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Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) будет разводить команды из России и Косово во всех турнирах на всех уровнях.
Причиной, по которой UEFA разведет команды в матчах под эгидой ассоциации, является безопасность на матчах.
«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что команды из этих двух стран будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнований UEFA до дальнейшего уведомления», - сообщает пресс-служба UEFA.
Команды России и Косово должны были встретиться в квалификационных матчах Евро-2021 среди женщин. Встречи будут организованы на нейтральном поле.
Также UEFA разводит команды из России и Украины.