Итальянский футбольный клуб «Палермо» признали банкротом

Суд в Италии принял решение признать банкротом футбольный клуб «Палермо».

Как сообщила газета Corriere dello Sport, сын бывшего владельца «Палермо» Маурицио Дзампарини Андреа Дзампарини предложил выплатить €10 миллионов долгов, но этого оказалось недостаточно.

Клуб создали в 1900 году. В 1986 году «Палермо» расформировали, а через год команда снова начала свое существование. Футбольный клуб является трехкратным финалистом Кубка Италии, также он становился пятикратным победителем серии В, один раз - победителем серии С.

В сезоне-2018/19 «Палермо» занял третье место в серии В, однако потерял 20 очков в связи с финансовыми нарушениями, а потом был исключен из лиги.

Федерация футбола Италии 12 июля лишила клуб профессионального статуса. Летом 2019 года была создана новая команда «Палермо», она выступает в серии D (группа I).