«Хотелось бы определенности»: Черчесов о ситуации между Дзюбой и «Интером»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал данные о заинтересованности миланского клуба «Интер» в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Если бы ему было 18 лет, тогда я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной», - сказал Черчесов.

Он отметил, что сейчас важно, чтобы вопрос перехода Дзюбы в «Интер» решался в спокойной обстановке, но при этом оперативно. Черчесов выразил обеспокоенность, потому что возникшая неопределенность Дзюбы влияет на его состояние, а значит, и на работу сборной и «Зенита».

«Хотелось бы, чтобы Дзюба и "Зенит" спокойно сели и все решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро», - добавил Черчесов в эфире «России 24».

Напомним, «Интер» начал поиск нападающего после травмы чилийца Алексиса Санчеса, из-за чего он не может играть около трех месяцев. «Интер» планирует выбирать между чемпионом мира Жиру Ольвие из «Челси» и россиянином Артемом Дзюбой. О своем решении руководство клуба сообщит в январе.