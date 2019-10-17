Главе украинского футбола «дали по морде» за скандал на матче с Португалией

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко вступил в конфликт с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами, а также бывшим премьер-министром страны Валерием Пустовойтенко.

Об инциденте, который произошел на матче Украины с Португалией в рамках отборочного турнира на Евро-2020, рассказал председатель профсоюза «Футболисты Украины» Олег Печерный.

По словам Печерного, Павелко был нетрезв и начал приставать к предпринимателям и политику, которые находились в VIP-ложе.

«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», - цитирует Печерного Prosports.kz.

Однако на это глава ФФУ не успокоился, поэтому для улаживания конфликта пришлось прибегать к помощи полиции.

Как сообщил глава профсоюза, когда информация о происшедшем дошла до президента Украины, Павелко пришлось звонить Владимиру Зеленскому, оправдываться и извиняться.

Следует заметить, что украинцы победили сборную Португалии со счетом 2:1, обеспечив себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.