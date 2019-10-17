Матч «Барселоны» с «Реалом» перенесен на декабрь

Матч 10-го тура Ла Лиги между испанскими командами «Барселона» и «Реал» должен был состояться 26 октября, однако игру перенесли на 18 декабря.

Как сообщает издание Sport.es, такое решение принял Комитет по проведению соревнований из-за сложной политической обстановки в Каталонии. О времени матча будет объявлено позже.

Протесты в Барселоне вспыхнули в связи с решением Верховного суда Испании, который вынес приговор 12 каталонским политикам из-за их причастности к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.