Во время Евро-2020 в городах России будут организованы фан-зоны

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге на заседании наблюдательного совета одобрил порядок организации дополнительных зон публичного просмотра игр турнира в городах России, которые не принимают турнир.

Предложения об организации фан-зон в дни игр Евро-2020 были направлены во все российские регионы, и почти 40 из них на сегодня подтвердили намерение принять участие в проекте.

«Мы уверены, что совместный просмотр матчей чемпионата Европы придаст сборной России дополнительных сил, подарит незабываемые впечатления болельщикам по всей стране и повысит интерес россиян к футболу», - заявил гендиректор оргкомитета чемпионата Европы в Петербурге Алексей Сорокин.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу оргкомитета российской части чемпионата Европы, планируется организовать культурную программу, в которую войдут мероприятия в области классического, изобразительного и улично-массового искусства.

«Мы покажем нашу культуру так, как ее может показать только Санкт-Петербург - удивительный, самобытный город, один из красивейших в мире», - сообщила председатель наблюдательного совета оргкомитета, зампредседателя правительства России Ольга Голодец.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Петербург примет три игры группового этапа и четвертьфинал. Матчи также пройдут в Мюнхене, Лондоне, Риме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Копенгагене, Глазго и Будапеште.