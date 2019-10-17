Дзюбой заинтересовался «Интер»

Миланский «Интер» занялся поиском нападающего после травмы чилийца Алексиса Санчеса, из-за которой он не сможет играть около трех месяцев. Таким образом, петербургский нападающий может понадобиться «Интеру», сообщает издание Il Giornale.

В «Интере» осталось лишь два нападающих: Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отказался от идеи вернуть Диего Милито и Джузеппе Росси. «Интернационале» выберет между чемпионом мира Жиру Ольвие из «Челси» и россиянином Артемом Дзюбой. Теоретически на рынке будет еще один игрок, гораздо более близкий, даже географически - хорватский футболист Марио Манджукич.

Купить ли Артема Дзюбу или Оливье Жиру из лондонского «Челси», руководство клуба решит в январе.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба был главным героем в последнем чемпионате мира.