Кокорин провел тренировку с основой «Зенита»: видео

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин провел тренировку с основным составом команды.

Открытая тренировка состоялась перед матчем 13 тура чемпионата России против «Ростова». «Звезда» публикует кадры с поля.

В октябре 2018 года Кокорин стал участником драки в Москве и был арестован на полтора года. В сентября спортсмен вышел на свободу, тогда же «Зенит» подал заявление на дозаявку нападающего на сезон. Тем не менее, в просьбе было отказано. Кокорин сможет участвовать в матчах, начиная с 22 января 2020 года.