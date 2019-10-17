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Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

Валентина Пескова
00:25 17.10.2019
В первую десятку самых дорогих хоккеистов вошли сразу четыре игрока ЦСКА.
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Издание «Спорт-Экспресс» составило рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первую десятку самых дорогих хоккеистов вошли сразу четыре игрока ЦСКА.

Как выяснилось, больше всех зарабатывает нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин - его зарплата без учета бонусов составляет 180 миллионов рублей за сезон.

На втором месте расположился форвард «Автомобилиста» Найджел Доус с зарплатой в 150 миллионов рублей. Замкнул тройку нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов со 130 миллионами рублей в год.

Далее в десятке расположились Виктор Антипин («Металлург», 125 миллионов), Линус Умарк («Салават Юлаев», 120 миллионов), Максим Шалунов («ЦСКА», 120 миллионов), Вадим Шипачев («Динамо», 120 миллионов), Михаил Григоренко («ЦСКА», 110 миллионов), Джастин Азеведо («Ак Барс», 105 миллионов). Замыкают список Павел Дацюк (СКА), Богдан Киселевич («ЦСКА») и Иржи Секач («ЦСКА»), которые зарабатывают по 100 милллионов рублей в год.

По подсчетам издания, всего в девяти клубах КХЛ есть игроки, зарабатывающие 70 миллионов рублей и более. Из них армейцев с такой зарплатой оказалось 14.

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