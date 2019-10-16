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Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

Дарья Михалина
08:23 16.10.2019
Главный тренер сборной России заявил, что двери в национальную команду для футболистов не закрыты.
Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вызов с национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева возможен. Однако для этого спортсменам необходимо доказать, что они достойны представлять страну.

«Если игрок получает красную карточку, он пропускает следующий матч и может играть дальше», - метафорически высказался он.

«Это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился», - добавил тренер в эфире телеканала «Россия».

Черчесов пояснил, что тренерский штаб со строгостью относится к футболистам, но при этом он также справедлив к спортсменам.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО 17 сентября. Спортсмены были осуждены после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Они были отправлены под арест на полтора года.

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