Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вызов с национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева возможен. Однако для этого спортсменам необходимо доказать, что они достойны представлять страну.

«Если игрок получает красную карточку, он пропускает следующий матч и может играть дальше», - метафорически высказался он.

«Это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился», - добавил тренер в эфире телеканала «Россия».

Черчесов пояснил, что тренерский штаб со строгостью относится к футболистам, но при этом он также справедлив к спортсменам.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО 17 сентября. Спортсмены были осуждены после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Они были отправлены под арест на полтора года.