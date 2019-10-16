Игрок «Манчестер Сити» сделал предложение девушке на стадионе в Киеве
Александр Зинченко сделал предложение после выхода сборной Украины на Евро.
© Фото: zinchenko_96, Instagram
Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, украинской спортивной журналистке Владе Седан, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Радостным событием он поделился с подписчиками на странице в Instagram.
«Самое главное "да" в моей жизни», - написал под фото Зинченко.
Напомним, что 11 октября сборная Украины, обыграв Литву со счетом 2:0, обеспечила себе выход в финальный этап чемпионата Европы 2020 года.