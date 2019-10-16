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Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы

Ирина Егорова
21:50 16.10.2019
Дмитрий Домани виновен в хищении 44 млн рублей у Российской Федерации баскетбола, в которой он занимал должность исполнительного директора.
Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы
© Фото: Daniil Ivanov Russian Look Globallookpress

Экс-баскетболист Дмитрий Домани признан виновным в хищении 44 млн рублей у Российской федерации баскетбола. Чертановский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Домани являлся исполнительным директором РФБ и, по данным следствия, с 2014 по 2015 год организация проводила «фиктивные» мероприятия, которых на самом деле не было. Также РФБ якобы закупала сувенирную продукцию, арендовала электронную технику по завышенным ценам. А услуги федерации оказывали компании, которые принадлежали либо самим руководителям, либо их родственникам. Баскетболиста «поддерживали» его сообщники: главный бухгалтер Михаил Кочарян и президент организации Юлия Аникеева. С 2014 по 2015 год, по версии следствия, они присвоили себе 127 млн рублей.

«Федерация была в бедственном финансовом положении. Мы обнаружили нецелевое расходование денежных средств в организации, после чего привлекли аудиторскую компанию, чтобы разобраться с огромной задолженностью, а также обратились в правоохранительные органы», - сказал генеральный директор РФБ Евгений Иванов в ходе заседания 6 марта, передает ТАСС. 

В 2016 году Домани предъявили обвинение в мошенничестве и объявили в розыск по линии Интерпола. Позднее его задержали в Черногории, после чего он был передан российской стороне.

Юлия Аникина, бывший президент РФБ, в 2017 году была приговорена к четырем с половиной годам колонии общего режима. Юлия тогда скрылась от следствия, и Симоновский суд Москвы взыскал с нее 43 млн рублей.

Дело против другого соучастника, Михаила Кочаряна, было закрыто, так как в 2016 году он скончался.

Ранее 45-летний экс-баскетболист Дмитрий Домани отвергал обвинения по делу о хищении 44 млн рублей.

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