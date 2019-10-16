Агуэро попал в ДТП перед матчем с «Кристал Пэлас»

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию.

По данным издания Mirror, футболист ехал на своем внедорожнике. В результате ДТП было серьезно повреждено переднее колесо машины спортсмена, сам Агуэро не пострадал.

© 10aguerosergiokun, Twitter

После инцидента ему даже не пришлось проходить медобследование, нападающий принял участие в тренировке команды перед матчем с «Кристал Пэлас», который пройдет в субботу.

Напомним, что в 2017 году футболист попал в ДТП, в которой получил перелом ребер. Форвард ехал на такси в аэропорт Амстердама. По дороге водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.