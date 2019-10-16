Месси в шестой раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси снова стал лучшим бомбардиром Европы и получил шестую «Золотую бутсу» в карьере, что является рекордным результатом. Видео с церемонии награждения было опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.