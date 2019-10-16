Месси в шестой раз стал обладателем «Золотой бутсы»
Для получения награды нападающий «Барселоны» вышел вместе с сыновьями.
© Видео: FC Barcelona, Twitter © Фото: FC Barcelona, twitter
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси снова стал лучшим бомбардиром Европы и получил шестую «Золотую бутсу» в карьере, что является рекордным результатом. Видео с церемонии награждения было опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.
Для вручения трофея футболист вышел вместе с сыновьями.
Ранее аргентинец становился обладателем «Золотой бутсы» в сезонах - 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.