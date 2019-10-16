Поведение Тарасенко в кабинете Трампа вызвало разговоры о «русском влиянии»

Американский президент Дональд Трамп провел встречу с победителями Кубка Стэнли хоккеистами «Сент-Луис Блюз». Общая фотография вызвала обсуждение в Twitter из-за позы российского форварда команды Владимира Тарасенко.

На снимке видно, как 27-летний спортсмен оперся на кресло президента США. Фото стало поводом для шуток в соцсетях. Так, в Twitter предположили, что многие в поведении Тарасенко увидят намек на «русское влияние» в Вашингтоне.

© realDonaldTrump, Twitter

«Этому парню из России как-то больно комфортно в кабинете Трампа. Русское влияние?» - написал в комментарии к фото один из пользователей.

В финале Кубка Стэнли «Блюз» обыграл «Бостон Брюинз». Владимир Тарасенко в составе клуба выступает с 2013 года.