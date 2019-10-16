«Шикарная»: Ягудин опубликовал фото фигуристки Тотьмяниной после операции

Алексей Ягудин выложил сториз в социальной сети Instagram со своей женой Татьяной Тотьмяниной, которая находится в московском онкоцентре. Накануне ее прооперировали и удалили опухоль в желчном пузыре.

На фото у 37-летней Татьяны закрыты глаза, она закрывается от камеры рукой, а Ягудин целует жену в щеку. Алексей подписал фотографию, сказав, что Татьяна не хотела фотографироваться, так как сейчас выглядит недостаточно хорошо.

«Не хотела фотографироваться сейчас, так как не в форме и некрасивая. А я считаю, что шикарная - что с желчным, что без», - подписал сториз Ягудин.

© alexei.yagudin, Instagram

Алексей Ягудин находился в рабочей поездке в Минске и сегодня прилетел к супруге. Ранее в сториз он выкладывал фотографию из аэропорта с билетом, которая была подписана «Вылетаю к тебе, моя Джульеттка».



Фигуристка также поблагодарила «всех, кто волновался» в своем Instagram.

Татьяна Тотьмянина была госпитализирована в Москве с новообразованием в желчном пузыре. Медики использовали лапароскопию при хирургическом вмешательстве и удалили пузырь.