«Доказать стране и всему миру»: российские гимнасты с триумфом вернулись с ЧМ

Российские гимнасты прилетели в Москву из Штутгарта, где 13 октября завершился успешный для нашей национальной сборной чемпионат мира по спортивной гимнастике. Наши спортсмены привезли три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. В аэропорту Шереметьево, где их встречала в том числе и съемочная группа «Звезды», ребят переполняли радостные эмоции.

«Мы очень рады, это была наша мечта, общая команды. И наконец-таки смогли выйти, доказать стране и всему миру, что российские гимнасты могут бороться за золотые медали. А секрет успеха - это вера и тренировки», - поделился Никита Нагорный.

Мужская сборная, в состав которой вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин и Владислав Поляшов, завоевала золотые медали в командном многоборье. Никита Нагорный также завоевал золото в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебряные медали у женской сборной в командном многоборье, а также у Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Бронзу на родину привезли Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, еще одну медаль того же достоинства завоевал Артур Далалоян в упражнениях на перекладине.

23-летний Артур Далалоян, который в августе этого года стал отцом, рассказал, что с нетерпением ждет встречи со свой дочерью, которая дожидается его дома.

«Дочь дома, ждет. Скоро я доберусь до нее. Какие эмоции от победы? Спасибо парням за такой бой, все молодцы. А самым сложным была подготовка к выступлению. Мы там были все-таки много времени, больше двух недель. И первые дни, когда шла подготовка к хорошему выступлению, были самыми ответственными и тяжелыми», - поделился Артур с журналистами.

«Спасибо всем нашим болельщикам, спасибо парням за такой бой, все молодцы. Будем работать дальше, через год увидимся», - сказал Иван Стретович.

А вот на вопрос, чувствуют ли они себя звездами после такого успеха, ребята скромно заметили, что у них «немножко не тот вид спорта» для этого.