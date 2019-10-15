Дзюба и чемпион мира по пляжному волейболу устроили челлендж

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским устроили волейбол-челлендж на футбольном поле. Начал эстафету Стояновский. Необходимо было пробить штрафные удары рукой волейбольным мячом. Затем Дзюба исполнил то же самое.

Вторым этапом челленджа спортсмены также пробивали штрафные, только ногой, используя волейбольный мяч. Здесь победил футболист. Далее последовала серия пенальти, различные испытания на технику. Например, спортсмены посоревновались в точности попадания в штангу.

Для определения победителя в челлендже (у спортсменов был равный счет), Артем и Олег сменили волейбольный мяч на футбольный и совершили контрольный бросок мяча ногой с линии штрафной. В челлендже победил футболист, опередив Стояновского в результате всех испытаний на одно очко.

Видео было опубликовано на канале сборной России в Youtube.