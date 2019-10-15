Фигуристку Тотьмянину прооперировали в московском онкоцентре
Спортсменке удалили опухоль, которая образовалась в желчном пузыре.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина была госпитализирована в Москве.
Спортсменку доставили в онкоцентр, где ей провели операцию. У Тотьмяниной обнаружили новообразование в желчном пузыре.
Медики использовали лапароскопию при хирургическом вмешательстве и удалили пузырь.
Образцы тканей были сданы в лабораторию на экспертизу, сообщает канал Mash.