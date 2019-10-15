Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Музыкант и продюсер Василий Вакуленко официально стал владельцем ФК «СКА Ростов-на-Дону». Об этом говорится в пресс-релизе клуба, который попал в распоряжение «Звезды».

Рэпер закрыл долги СКА и вложил почти 10 миллионов рублей личных средств в развитие клуба, также он пригласил профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. За собой Вакуленко оставил развитие коммуникационных направлений и работу со спонсорами.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Не известно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне», - рассказал Вакуленко.

По его словам, для клуба были найдены реальные спонсоры. Теперь целью команды являются «перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков».