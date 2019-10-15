Опубликовано видео экстремальной тренировки Нурмагомедова в ледяной реке
На кадрах спортсмен плывет против течения в холодной воде.
© Видео: kingfarruh, Instagram © Фото: kingfarruh, Instagram
В Сети появился видеоролик, где российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов плывет против течения реки. Судя по геотегу, действие происходит в дагестанском городе Кизилюрт.
В описании к видео сказано, что Нурмагомедов плавает в ледяной воде.
«Всем течениям на зло!» - написано в комментарии к видео.
Нурмагомедов дважды защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Россиянин в октагон вернется уже весной следующего года.