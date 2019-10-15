Сборная Украины досрочно прошла на Евро-2020

Сборная Украины по футболу досрочно вышла на Евро-2020, обыграв действующего чемпиона Европы, команду Португалии. Встреча на домашнем поле завершилась со счетом 2:1.

В составе украинской сборной голы забили Роман Яремчук (на 6-й минуте) и Александр Ярмоленко (на 27-й). В команде Португалии единственный мяч с пенальти забил Криштиану Роналду (на 72-й минуте). На счету Роналду это 95-й гол в 162 встречах в составе национальной команды.

Сборная Украины стала пятой сборной, которая смогла досрочно выйти на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии, России и Польши.

Напомним, накануне, 13 октября, российская сборная по футболу на стадионе «ГСП» в Никосии разгромила сборную Кипра со счетом 0:5. Чемпионат Европы по футболу пройдет летом 2020 года.