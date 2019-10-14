«Победная и счастливая»: сборная РФ опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром

Сборная России по футболу разместила в своем аккаунте в Instagram фото из раздевалки после разгромной победы над командой Кипра. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской стороны, которая таким образом обеспечила себе выход в финал чемпионата Европы 2020 года.

«Победная и самая счастливая раздевалка!» - говорится в подписи к фото.

Напомним, матч прошел 13 октября на стадионе «ГСП» в Никосии. Следующая встреча состоится 16 ноября - со сборной Бельгии.