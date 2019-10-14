Дзюба потроллил Черышева на испанском после победы над сборной Кипра

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подшутил над полузащитником Денисом Черышевым в микст-зоне после матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Черышев давал интервью журналистам, когда Дзюба начал его «троллить», используя при этом похожие на испанские слова.

«Ты закончил? Давай, спасибо. Чер, ты все сказал на поле, а здесь моя территория!» - сказал Дзюба.

Напомним, 13 октября сборная России выиграла национальную команду Кипра со счетом 5:0 в пользу россиян. Таким образом, российская сторона обеспечила себе выход в финал Евро-2020. Следующий матч сборная России проведет 16 ноября с командой Бельгии.