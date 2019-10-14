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Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие

Дарья Михалина
06:57 14.10.2019
Касатонов играл вместе с Фетисовым, Макаровым, Ларионовым и Крутовым. Он выступал в составе сборной СССР на знаменитом Кубке Канады в 1981 году и дважды взял золото на Олимпиаде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня свой юбилей празднует один из лучших защитников в истории мирового хоккея, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. 14 октября ему исполняется 60 лет.

Касатонов играл в легендарной «пятерке» вместе с Вячеславом Фетисовым, Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым и Виктором Крутовым. Он выступал в составе сборной СССР на знаменитом Кубке Канады в 1981 году, завершившегося со счетом 8:1. А особое внимание в спортивной карьере хоккеиста занимают две выигранные Олимпиады - в 1984 и 1988 годах.

«Была серьезная подготовка. Мы бы там выиграли, даже если не спали бы трое четверо суток, мы бы все равно выиграли, нам заложили такую базу физическую, что просто проиграть мы не могли», - рассказал хоккеист.

Мало кто знает, что Касатонов мог и не стать спортсменом. Новейший корвет российского флота «Адмирал Касатонов» назван в честь двоюродного дедушки хоккеиста, а его дядя командовал Черноморским флотом. Однако Алексей Касатонов выбрал другой путь и пошел в спорт. И сегодня, несмотря на завершение карьеры, он не расстается с игрой и выступает за команду «Легенды хоккея СССР».

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