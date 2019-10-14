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Петр Чех отразил два буллита в дебютном хоккейном матче

Дарья Муромова
06:20 14.10.2019
«Гилфорд Феникс», за который выступает Чех, в минувшее воскресенье проводил матч с «Суиндон Уайлдкэтс 2» в рамках второй английской национальной лиги.
© Видео: bloooo26, Twitter © Фото: bloooo26, Twitter

Экс-вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех отразил два буллита в дебютном матче за хоккейный клуб Англии «Гилфорд Феникс», благодаря чему его команда выиграла.

«Гилфорд Феникс» в минувшее воскресенье проводил матч с «Суиндон Уайлдкэтс 2» в рамках второй английской национальной лиги. После того, как основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, началась серия послематчевых буллитов, в которой Чех отразил два броска.

О подписании контракта с Чехом «Гилфорд Феникс» объявил на прошлой неделе. Спортсмен завершил карьеру футболиста после сезона 2018/2019, на протяжении которой он четыре раза становился чемпионом Англии, одерживал победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в составе чешской сборной завоевал третье место чемпионата Европы в 2004 году.

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