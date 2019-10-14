Черышев и Головин оценили шансы России на Евро-2020

Футболисты сборной России вернулись в Москву из Никосии, где обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года. Как признались игроки сборной, больше всего они сейчас хотят отоспаться после игры и ночного перелета.

«Долетели нормально. Можно ли говорить, что мы теперь выиграем Евро? Поживем - увидим. Пока ничего сказать не могу», - сообщил «Звезде» Денис Черышев. «Очень хотим спать, пожалуйста…», - попытался остановить вопросы журналистов Александр Головин.

Однако все же сделал свой прогноз на следующую игру со сборной Бельгии и возможную победу сборной России в Евро-2020.

«С Бельгией будем стараться выиграть, а как иначе? Мы всегда на каждую игру выходим и наша задача - выиграть. Реально ли выиграть чемпионат Европы? Как по мне - да. Настраиваемся только на победу», - сказал футболист.

Напомним, 13 октября сборная России на стадионе «ГСП» в Никосии гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2020 года. Наши футболисты разгромили сборную Кипра со счетом 0:5.