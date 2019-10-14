«Суперматч!»: болельщики сборной РФ по футболу оценили игру с Кипром

Российские болельщики поделились эмоциями после выхода страны на Евро-2020. В матче отборочного турнира национальная сборная разгромила Кипр у них в гостях со счетом 0:5.

«В восторге от сегодняшнего матча, самый лучший игрок - это Дзюба. И Россия - чемпион», - поделилась радостью болельщица сборной РФ.

«Сегодня был просто суперматч! Много российских болельщиков, нам очень понравилось, все зажигали!» - рассказала другая фанатка российской команды.

Напомним, в воскресенье, 13 октября в Никосии на стадионе «ГСП». Сборная России обыграла сборную Кипра. Среди россиян дублем отличился Денис Черышев. Также голы на свой счет записали Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

Чемпионат Европы по футболу пройдет летом 2020 года в 11 странах Европы. Финал турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.