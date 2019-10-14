«Мы безумно счастливы»: футболисты сборной России вернулись домой с победой

Футболисты сборной России, несколько часов назад обеспечившие себе выход в финальную часть Евро-2020 победой над сборной Кипра, приземлились в аэропорту Шереметьево. Съемочная группа «Звезды» встретила триумфально разгромивших киприотов спортсменов и поздравила их с победой.

Капитан сборной России Артем Дзюба в интервью нашему корреспонденту рассказал, что команда находится в приподнятом настроении и очень довольна своей победой.

«Мы довольны, выиграли. Впечатления положительные, мы победили. И очень рады, что попали на Чемпионат Европы. Мы безумно счастливы, что победили, и что за нас болела вся страна. Мы очень это очень ценим и стараемся отплатить своей игрой, вот и все», - рассказал футболист.

Между тем, загадывать на будущее и делать прогнозы на исход Евро-2020 Артем Дзюба не стал.

«Еще рано говорить, можем ли мы выиграть Евро. Многое еще покажет, наверное, матч с Бельгией дома, будет интересно проверить самих себя с таким топовым соперником. Все-таки Бельгия - это грант, фаворит. Но посмотрим, чемпионат Европы еще не скоро», - подытожил Дзюба.

Напомним, 13 октября сборная России на стадионе «ГСП» в Никосии гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2020 года. Наши футболисты разгромили сборную Кипра со счетом 0:5.