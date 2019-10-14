«Спартак» назначил Тедеско главным тренером команды

Руководство столичного клуба «Спартак» объявило имя нового главного тренера команды. Им стал 34-летний Доменико Тедеско, который ранее занимал пост главного тренера немецкой команды «Шальке-04». Он руководил командой с 2017 по 2019 год и был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» со счетом 0:7.

До него пост главного тренера красно-белых занимал Олег Кононов. Он покинул пост главного тренера после неудовлетворительных результатов команды с «Оренбургом». То поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в рамках серии матчей Российской премьер-лиги.