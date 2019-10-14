Чемпионку мира по боксу избили в подъезде ее дома в Подмосковье

В Московской области совершено нападение на Софью Очигаву - 32-летнюю спортсменку, серебряного олимпийского призера по боксу, двукратную чемпионку мира и трехкратную чемпионку Европы.

В подъезде дома, где проживает Очигава, на нее напал ее 28-летний сосед, пишет со ссылкой на свой источник сайт «Комсомольской правды».

По информации журналистов, мужчина угрожал убить девушку, размахивал руками и предметом, похожим на нож, после чего нанес ей несколько ударов.

Нападение произошло 1 октября поздно ночью, когда девушка возвращалась домой, говорится в публикации, однако известно о нем стало только сейчас.

Софья Очигава на звонки корреспондента «Звезды» не ответила.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело, нападавший находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Мотивы действий злоумышленника не называются.

Софья Очигава выступала за команду «Вооруженные Силы». Она основала собственный Фонд развития спорта и поводит турниры под собственным именем.