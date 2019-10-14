В Сочи установлен рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом

В Сочи спортсмены со всего мира в рамках фестиваля бейсджампинга установили мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста высотой 207 метров.

«Сразу 27 бейсджамперов одновременно прыгнули с моста Skybridge», - приводит слова представителя пресс-службы Skypark ТАСС.

За четыре дня пятого ежегодного фестиваля бейсджампинга пятьдесят участников из России, США, Турции, Дании, Индии, Бразилии и Британии совершили восемьсот акробатических показательных прыжков.

Бейсджампинг - экстремальная дисциплина парашютизма, которая отличается тем, что прыжки спортсмены проводят с неподвижных объектов.