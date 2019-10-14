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«Перспективы очень хорошие»: Онопко оценил шансы России на Евро-2020

Василиса Морозова
00:12 14.10.2019
Российская сборная сильно прогрессировала после ЧМ-2018, выйдя на совсем другой уровень, считает тренер ФК ЦСКА Виктор Онопко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Сборная России показала командный дух, а футболисты – свой настрой на победу, прокомментировал «Звезде» выход российских футболистов в финальную часть чемпионата Европы тренер ФК ЦСКА Виктор Онопко.

«Победа яркая, победа заслуженная. Мы на чемпионате Европы», - отметил тренер.

По его словам, национальная сборная продемонстрировала все свои самые лучшие качества, а в последних играх игроки полностью владели ситуацией.

«Перспективы очень хорошие. Те игры, которые я видел, особенно последние, с Шотландией и Кипром, команда доминировала постоянно, на протяжении всей игры. Было видно командный дух. Было видно, что все футболисты нацелены на победу, все футболисты верят в себя, в сборную», - рассказал он.

Онопко признался, что считает, что наши футболисты «выросли» после прошедшего в России в прошлом году ЧМ, где они практически дошли до финала.

«Сборная очень сильно прогрессировала после чемпионата мира, который прошел в нашей стране. Мы встали на другой уровень. Это очень важный момент. Другой уровень в мировом футболе. Это важно для сборной, когда ты уверен в себе, уверен в поддержке страны и болельщиков», - добавил тренер.

Комментируя удаление в игре с национальной сборной Кипра, он отметил, что россияне все равно бы выиграли матч, поскольку доминировали большую части игры.

«Полностью владели ситуацией, владели инициативой в этой игре, забили бы точно и выиграли бы эту игру», - подытожил Онопко.

Россияне разгромили сборную Кипра со счетом 0:5 и обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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