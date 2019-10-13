Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одолел американца Чазза Уизерспуна в своем первом поединке в тяжелом весе. Это победа стала 17-й на счету спортсмена.

Бой проходил в американском Чикаго. Он завершился после седьмого раунда, когда Уизерспун отказался продолжать поединок.

Усик одержал 17 побед, из которых – 13 нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Перейти в тяжелый вес он решил после того, как отстоял титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее Усик заявил, что не будет драться с россиянами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным. Решение он объяснил нежеланием смешивать спорт с политикой.