«Забили, не пропустили»: Дмитрий Булыкин об игре сборной РФ с Кипром

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру нашей сборной с Кипром и заявил «Звезде», что российская национальная команда выполнила главную задачу и вышла на Евро-2020.

«Я, как и все болельщики, очень рад, что наша сборная хорошо отыграла. Много забила и, самое главное, выполнила задачу - выход на Евро, чем несомненно порадовала всех болельщиков и себя. Забили, не пропустили. Проявили свои лучшие качества. Все как и нужно делать в каждой игре», - сказал Булыкин.

Дмитрий Булыкин не стал заглядывать далеко вперед о дальнейших перспективах сборной России на Евро-2020, поскольку считает, что нужно сначала посмотреть жеребьевку. Экс-футболист предположил, что ближайшие две игры россиянам выпадут бельгийцы, с которыми нужно показать игру на высоком уровне и посмотреть в «каком мы состоянии по сравнению с топ-командами».

В воскресенье, 13 октября, сборная России обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу, разгромив сборную Кипра со счетом 0:5.