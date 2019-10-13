На Останкинской телебашне появилось поздравление с выходом РФ на Евро-2020

В честь выхода российской сборной по футболу в финальную часть чемпионата Европы-2020 Останкинская телебашня украсилась цветами национального флага, а на ее видеоэкранах появились поздравления и изображения игроков команды.

На башне москвичи смогли прочитать: «Спасибо, парни!! Мы на Евро-2020».

Кроме того, в Петербурге на Крестовом острове на стадионе «Газпром Арена» также появился российский триколор.

В воскресенье, 13 октября, сборная России разгромила кипрских футболистов со счетом 5:0, обеспечив себе участие в Евро-2020. Голы в ворота сборной Кипра забили Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.