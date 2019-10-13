На Останкинской телебашне появилось поздравление с выходом РФ на Евро-2020
После победы сборной России над Кипром на Останкинской телебашне появилось поздравление в адрес футболистов.
© Видео: avnefedova, Instagram, TeamRussia, Twitter © Фото: Сборная России, Twitter
В честь выхода российской сборной по футболу в финальную часть чемпионата Европы-2020 Останкинская телебашня украсилась цветами национального флага, а на ее видеоэкранах появились поздравления и изображения игроков команды.
На башне москвичи смогли прочитать: «Спасибо, парни!! Мы на Евро-2020».
Кроме того, в Петербурге на Крестовом острове на стадионе «Газпром Арена» также появился российский триколор.
В воскресенье, 13 октября, сборная России разгромила кипрских футболистов со счетом 5:0, обеспечив себе участие в Евро-2020. Голы в ворота сборной Кипра забили Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.