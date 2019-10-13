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Дзюба побил собственный рекорд по голам в одном отборочном цикле

Роман Захаров
22:35 13.10.2019
Капитан сборной России по футболу призвал болельщиков хорошо отметить досрочный выход национальной команды из группы.
© Видео: artem.dzyuba, Instagram © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку в игре с киприотами и пожелал фанатам хорошо отметить досрочный выход национальной команды из группы.

«Дорогие мои подписчики, хочу поздравить вас с выходом нашей сборной на чемпионат Европы. Спасибо вам огромное за ваши смс, за ваши эмоции, за вашу любовь. Я безумно это ценю и, честно скажу, без какого-либо пафоса, я безумно благодарен вам за все эти матчи, за все эти эмоции, за то что вы всегда с нами. Я вас благодарю и надеюсь, что вы нас поддержите в матче с Бельгией. Удачи всем, и хорошо отметить выход сборной. Пока, пока», - обратился футболист к своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что капитан сборной России в рамках отбора на Евро-2020 показал лучший результат из всех участников команды. В активе Дзюбы 14 очков (9 голов + 5 передач). Кроме того, он побил свой же рекорд по голам в одном отборочном цикле: 4 года назад Дзюба забил восемь голов. Сейчас он уже забил девять и имеет два матча в запасе.

В воскресенье, 13 октября, сборная России по футболу обыграла команду Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы, одержав седьмую победу подряд впервые в своей истории. Благодаря этому триумфу, наши футболисты оформили себе путевку на Евро-2020

Встреча, состоявшаяся на стадионе ГСП в Никосии, завершилась со счетом 0:5 в пользу россиян. Голы в ворота соперника забили Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин на девятой, двадцать второй, семьдесят девятой, восемьдесят девятой и девяносто первой минутах. 

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