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«Играть на победу в каждом матче»: Черданцев прокомментировал выход России на Евро-2020

Тамара Астапенкова
22:25 13.10.2019
Сборная России по футболу разгромила национальную сборную Кипра со счетом 0:5 и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

В воскресенье, 13 октября, сборная России по футболу обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы, который пойдет летом 2020 года. Россияне разгромили национальную сборную Кипра со счетом 0:5.

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил «Звезде», что такого исхода матча и следовало ожидать. И выразил надежду, что сборная России будет показывать на Евро-2020 такие же прекрасные результаты, как и на чемпионате мира.

«Я же говорил недавно: никаких сомнений нет, что будет все хорошо. Плюс еще удаление. Так бы, наверное, матч сложился как-то иначе. И киприоты провели более серьезный матч с точки зрения сопротивления. А так все встало на свои места. Так и должно было быть. Поздравляю Россию с выполненной задачей. Готовимся к Евро. Надеемся, что это будет еще ярче и лучше, чем на чемпионате мира», - сказал Черданцев.

Однако, спортивный комментатор напомнил, что Евро более сложный турнир, чем ЧМ, поскольку на чемпионат Европы идет более жесткий отбор команд. И все случайные сборные отсекаются на стадии квалификации.

«Надо понимать, что в топ мировых команд входят в основном европейские клубы, и с европейскими сборными конкурировать очень сложно. В матче с Бельгией мы прекрасно видели разницу в классе. На данный момент Бельгия - лучшая команда в мировом рейтинге, поэтому нужно на нее ровняться, стремиться играть в такой же футбол», - сказал комментатор.

Георгий Черданцев назвал задачей минимум для российской сборной - это выход из группы и попытка выйти в четверть финал турнира.

«Ну а задача максимум – играть на победу в каждом матче. Там как повезет. Но надо объективно оценивать возможности нашей сборной», - уточнил Черданцев.

Он уточнил, что ЧМ-2018 показал, как может играть национальная сборная после месяца целенаправленной подготовки Станиславом Черчесовым и его штабом. Черданцев добавил, что месяц подготовки будет для сборной и перед Евро.  

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