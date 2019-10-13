«Показали свой класс»: Стогниенко о победе сборной России в матче с Кипром

Сборная России по футболу во время игры с Кипром затратила именно то количество усилий, которое было нужно для выхода из группы. Об этом заявил известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко, отметив, что российские футболисты классом выше киприотов.

«Сборная России по футболу намного выше уровнем сборной Кипра, поэтому было просто необходимо свой класс продемонстрировать… Наша команда затратила именно то количество усилий, которое нужно было, чтобы пробиться через отборочную группу», - сказал специалист в беседе со «Звездой».

В воскресенье, 13 октября, сборная России по футболу обыграла команду Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы, одержав седьмую победу подряд впервые в своей истории. Благодаря сегодняшнему триумфу, наши футболисты оформили себе путевку на Евро-2020.

Встреча, состоявшаяся на стадионе ГСП в Никосии, завершилась со счетом 0:5 в пользу россиян. Голы в ворота соперника забили Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин на девятой, двадцать второй, семьдесят девятой, восемьдесят девятой и девяносто первой минутах.